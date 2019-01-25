Главную премию «Золотой орел» получил фильм «Война Анны»

СЕГОДНЯ 23:26 2019-01-25T23:34:00+03:00

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В пятницу, 25 января, на киностудии «Мосфильм» объявили лауреатов кинопремии «Золотой орел». В главной номинации «Лучший фильм года» победила картина режиссера Алексея Федорченко «Война Анны».

Сам Алексей Федорченко получил награду за лучшую режиссуру. Получая заслуженную награду, он признался со сцены, что не ожидал такой высокой оценки своей работы.

«Не верил. Поздравляю нашу команду. Спасибо, я вас всех люблю», - приводит слова режиссера ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, лента «Война Анны» была показана на 29-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в рамках основной конкурсной программы. Сыгравшая в ней главную роль юная актриса Марта Козлова была удостоена специального диплома жюри «За создание пронзительного образа войны глазами ребенка».

Война Анны , реж. Алексей Федорченко.

Фильм рассказывает историю маленькой девочки, семья которой погибла во время массового расстрела в начале Великой Отечественной войны, сама же она чудом выжила. Больше двух лет девочка прячется в деревенской школе, ставшей комендатурой на время оккупации, наблюдает за войной и жизнью из своего укрытия.