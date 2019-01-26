Украинский журналист, толкнувший Ольгу Скабееву в ПАСЕ, отказался перед ней извиниться

СЕГОДНЯ 00:27 2019-01-26T00:40:27+03:00

Сидоренко заявил, что «готов понести пропорциональное наказание», но виноватым себя не считает [фото, видео]

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Украинский журналист Сергей Сидоренко, который первым толкнул коллегу из России Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), не собирается перед ней извиняться. Свои действия он попытался объяснить в пространном посте в Facebook.

В частности, Сидоренко пишет, что он поступил «так, как должен был бы поступить любой» на его месте. При этом отмечает, что «нарушил правила» и «готов понести пропорциональное наказание», однако не считает нужным извиниться перед девушкой.

«Или я покаялся и готов принести извинения? А вот тут, извините, нет», — заявил он.

Сначала Скабееву толкнул один из журналистовФото: кадр с видео

Сидоренко пишет, что «в общем», он «предельно тихий и мирный человек» и это «кто угодно может подтвердить», а свое поведение объясняет «нервами и чувствами».

В комментариях к его посту отписался и второй участник этих событий, депутат Рады Борислав Береза.

«Увидишь, ничего тебе не будет», - заверил он Сергея Сидоренко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 24 января, во время интервью вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ Ольгу Скабееву сначала толкнул один из журналистов, а потом российскую телеведущую пнул и нардеп Береза.

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Во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ на российскую журналистку Ольгу Скабееву налетел украинский депутат Борислав Береза. Политик грубо толкнул ее, закрыл собой обзор камерам, а после интервью вылил ушат оскорблений. (подробности)