2019-01-26T00:40:27+03:00
Политика

Украинский журналист, толкнувший Ольгу Скабееву в ПАСЕ, отказался перед ней извиниться

Сидоренко заявил, что «готов понести пропорциональное наказание», но виноватым себя не считает [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Телеведущая и журналистка Ольга СкабееваТелеведущая и журналистка Ольга СкабееваФото: кадр с видео youtube.com
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Украинский журналист Сергей Сидоренко, который первым толкнул коллегу из России Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), не собирается перед ней извиняться. Свои действия он попытался объяснить в пространном посте в Facebook.

В частности, Сидоренко пишет, что он поступил «так, как должен был бы поступить любой» на его месте. При этом отмечает, что «нарушил правила» и «готов понести пропорциональное наказание», однако не считает нужным извиниться перед девушкой.

«Или я покаялся и готов принести извинения? А вот тут, извините, нет», — заявил он.

Сначала Скабееву толкнул один из журналистов Фото: кадр с видео

Сначала Скабееву толкнул один из журналистовФото: кадр с видео

Сидоренко пишет, что «в общем», он «предельно тихий и мирный человек» и это «кто угодно может подтвердить», а свое поведение объясняет «нервами и чувствами».

В комментариях к его посту отписался и второй участник этих событий, депутат Рады Борислав Береза.

«Увидишь, ничего тебе не будет», - заверил он Сергея Сидоренко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 24 января, во время интервью вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ Ольгу Скабееву сначала толкнул один из журналистов, а потом российскую телеведущую пнул и нардеп Береза.

"Если он не извинится...": Кадыров заступился за униженную украинским политиком российскую журналистку

Во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ на российскую журналистку Ольгу Скабееву налетел украинский депутат Борислав Береза. Политик грубо толкнул ее, закрыл собой обзор камерам, а после интервью вылил ушат оскорблений. (подробности)

Депутат Рады толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ.Виноватым он себя не чувствует

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