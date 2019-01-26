2019-01-26T04:45:25+03:00
В мире

Палата представителей США поддержала временное прекращение шатдауна

Законопроект, предполагающий возобновление работы федерального правительства до 15 февраля, приняли единогласно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп договорился с Конгрессом о временной приостановке шатдаунаПрезидент США Дональд Трамп договорился с Конгрессом о временной приостановке шатдаунаФото: REUTERS
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В пятницу, 25 января (в ночь на субботу по московскому времени) Палата представителей конгресса США приняла законопроект, предполагающий возобновление работы федерального правительства Соединенных Штатов на три недели – до 15 февраля. Документ одобрен единогласно, что положило конец самому долгому шатдауну в истории страны, сообщает издание The Hill.

Отмечается, что законопроект был принят через 35 дней после частичного закрытия правительственных учреждений, причем затребованные президентской администрацией затребованные Трампом 5,7 миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой выделены не будут.

Теперь документ должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу, после чего работа правительства будет полностью восстановлена. Пока только на три недели.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что глава Белого дома договорился с конгрессом о временном возобновлении работы правительства, приостановленной еще 22 декабря из-за того, что демократы с республиканцами не могут согласовать бюджет страны. Камнем преткновения стала «стена Трампа».

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