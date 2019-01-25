Трамп временно возобновил работу федерального правительства

СЕГОДНЯ 22:36 2019-01-25T22:36:46+03:00

Демократы и республиканцы наконец-то смогли согласовать бюджет, но лишь на три недели

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп договорился с Конгрессом о временной приостановке шатдауна. Работа федерального правительства и государственных учреждений будет возобновлена на три недели - до 15 февраля.

Именно на такой срок демократы и республиканцы смогли согласовать бюджет. Стоит отметить, что в него не входят средства на строительство стены на границе с Мексикой, отсутствие которых и стали причиной шатдауна.

Согласно данным газеты The Washington Post, за эти три недели законодатели должны будут обсудить вопрос выделения денег на обеспечение безопасность границ. Если сторонам так и не удастся прийти к согласию, работа правительства будет вновь приостановлена.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Трамп пригрозил воспользуется своими полномочиями для получения средств на строительство стены в обход Конгресса. Сообщалось, что Белый дом уже даже подготовил проект официального заявления президента о введении в стране режима чрезвычайной ситуации.