Трамп временно возобновил работу федерального правительства
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп договорился с Конгрессом о временной приостановке шатдауна. Работа федерального правительства и государственных учреждений будет возобновлена на три недели - до 15 февраля.
Именно на такой срок демократы и республиканцы смогли согласовать бюджет. Стоит отметить, что в него не входят средства на строительство стены на границе с Мексикой, отсутствие которых и стали причиной шатдауна.
Согласно данным газеты The Washington Post, за эти три недели законодатели должны будут обсудить вопрос выделения денег на обеспечение безопасность границ. Если сторонам так и не удастся прийти к согласию, работа правительства будет вновь приостановлена.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Трамп пригрозил воспользуется своими полномочиями для получения средств на строительство стены в обход Конгресса. Сообщалось, что Белый дом уже даже подготовил проект официального заявления президента о введении в стране режима чрезвычайной ситуации.