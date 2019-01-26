2019-01-26T16:28:17+03:00
В мире

В Париже и Мадриде рассказали, при каких условиях Гуаидо признают главой Венесуэлы

Ранее оппозиционный политик объявил себя временной главой Венесуэлы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президент Франции Макрон рассказал о том, в каком случае Париж признает Гуаидо главой ВенесуэлыПрезидент Франции Макрон рассказал о том, в каком случае Париж признает Гуаидо главой ВенесуэлыФото: REUTERS
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Во Франции и Испании объявили о готовности признать президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо при условии, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.

- Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуаидо как президента Венесуэлы для запуска политического процесса, - прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter.

По словам главы Франции, Париж ведет работу по этому вопросу с европейскими партнерами.

С аналогичным условием выступил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает "RT".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом. Трамп признал Гуаидо главой государства вместо Мадуро.

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