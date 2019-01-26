В Париже и Мадриде рассказали, при каких условиях Гуаидо признают главой Венесуэлы
Во Франции и Испании объявили о готовности признать президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо при условии, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.
- Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуаидо как президента Венесуэлы для запуска политического процесса, - прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter.
По словам главы Франции, Париж ведет работу по этому вопросу с европейскими партнерами.
С аналогичным условием выступил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает "RT".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом. Трамп признал Гуаидо главой государства вместо Мадуро.