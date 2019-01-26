2019-01-26T20:47:18+03:00
В мире

Юлия Тимошенко обвинила Порошенко в узурпации информационного пространства

По ее словам, интернет-рынок Украины превращен в "фабрику тотальных манипуляций общественным мнением"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Юлия Тимошенко обвинила Порошенко в узурпации информационного пространстваЮлия Тимошенко обвинила Порошенко в узурпации информационного пространстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что власти и президент Петр Порошенко установили монополию на информационное пространство.

По словам политика, интернет-рынок Украины превратился в "фабрику тотальных манипуляций общественным мнением".

- Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнерам президента, сам президент участвует в узурпации информационного пространства, - прокомментировала Тимошенко.

Политик также отметила, что любая попытка выйти за пределы лояльности к украинской власти заканчивается угрозами, репрессиями, закрытием программ и проектов, бесконечной травлей, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Юлия Тимошенко возглавила на Украине президентский рейтинг. На предстоящий выборах за нее готовы голосовать 20% опрошенных украинцев. Политик лидирует почти во всех областях Украины, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской. Рост ее популярности начался в феврале 2018 года.

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