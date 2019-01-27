2019-01-27T05:14:36+03:00
Политика

Трамп объявил о начале переговоров с демократами, обозвав их «дураками»

По словам президента США, только очень глупые или зацикленные на политике люди могут быть против стены на границе с Мексикой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп убежден, что только очень глупые или зацикленные на политике люди могут быть против его замечательной идеи построить на границе с Мексикой стену, которая защитит американцев от наплыва мигрантов, преступности и наркотиков. Такой мыслью глава Белого дома поделился со своими подписчиками в Twitter.

«Только дураки или люди с политической повесткой дня не хотят, чтобы стена или стальной барьер защищали нашу страну от преступности, наркотиков и торговли людьми. Это случится — так будет всегда!» 0 написал он.

За несколько часов до этого на странице американского лидера появился твит, в котором Трамп сообщил, что переговоры с демократами «начнутся немедленно», потому что «21 день пройдет очень быстро», а тем временем национальная безопасность США находится под угрозой из-за того, что происходит на границе. Между тем, как отметил президент, сделку с демократами будет заключить непросто: «обе партии очень неуступчивы».

«Мы построим стену!» - заключил Трамп.

По его словам, американским властям с большим трудом удалось отправить назад два «больших каравана» мигрантов, но сейчас сформировался и приближается к границе еще один – «не меньше восьми тысяч человек».

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Трамп собирается начать строить стену уже через три недели, когда завершится срок, на который возобновлена работа федерального правительства. Американский шатдаун приостановлен до 15 февраля.

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