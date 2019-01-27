2019-01-27T03:00:47+03:00
В мире

Трамп начнет строительство стены на границе с Мексикой через 21 день

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский лидер Дональд Трамп через три недели приступит к строительству пограничного ограждения на границе с Мексикой, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

«Через 21 день президент приступит к строительству стены, с демократами или без них. Единственный нерешённый вопрос – хотят ли демократы получить что-то или ничего», - написала она.

Сара Сандерс сослалась на твит своего шефа, в котором Трамп заявил, что согласился принять бюджет без финансирования строительства пограничной стены лишь потому, что думает о людях.

«Это никоим образом не было уступкой. Я заботился о миллионах людей, которые сильно пострадали из-за шатдауна, с пониманием того, что через 21 день, если не будет сделки, начнётся гонка», - поделился мыслями с подписчиками президент США.

Как писал сайт kp.ru, накануне федеральное правительство Соединенных Штатов возобновило работу на три недели – до 15 февраля. Сразу после шатдауна Трамп пообещал выступить с ежегодным обращением к конгрессу "О положении страны".

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