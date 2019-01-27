Депутат Рады пожаловался на газовый обман Европы

СЕГОДНЯ 07:58 2019-01-27T07:58:51+03:00

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Строительство трубопровода «Северный поток - 2» - больная тема для Украины. Ведь после его запуска, намеченного на конец 2019 года, Киев лишится возможности спекулировать на газовой теме.

О ситуации высказался депутат Верховной рады Евгений Мураев, который полагает, что Европа лишь на словах выражает озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину. На практике их действия расходятся со словами.

«Проблема Украины - это проблема Украины. И у нас нет ни одного партнера в решении наших проблем. Так называемая "озабоченность" Меркель, Макрона по поводу транзита через Украину - это всего лишь заявления, которые разбиваются об интересы Европы, с точки зрения обеспечения ее газом»,- отметил Мураев в эфире украинского телеканала "Наш".

Депутат Рады заявил, что со времен Юлии Тимошенко было две газовых войны, в результате которых Европе грозил газовый коллапс. В итоге европейские лидеры содействуют строительству трубопроводов в обход Украины, чтобы быть уверенными в надежности канала.

«Скажите, как они воспринимают Украину как транзитную страну? Как ненадежного поставщика! Поэтому в их интересах обходные газопроводы, потому что это сто процентов обеспечивает их потребности и бесперебойную поставку газа», - отметил политик.

При этом Мураев уверен, что Россия будет стараться в первую очередь транспортировать газ в обход Украины. Депутат заявил, что в случае потери транзита газораспределительная система превратится в металлолом.

Это не только лишит страну денег, но и отбросит ее на сто лет назад, потому что в городах и селах будут отапливаться дровами. Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает в конце 2019 года. Украинским властям, по убеждению Мураева, ради экономической выгоды нужно отбросить в этом вопросе антироссийскую риторику и сесть за стол переговоров.

Ранее сайт kp.ru писал, что США пообещали использовать все возможные рычаги для того, чтобы заморозить строительство трубопровода «Северный поток - 2». Об этом заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд, отметив, что ЕС не должна зависеть от российской энергии.