2019-01-27T11:11:15+03:00
Происшествия

Теракт на Филиппинах: число жертв двух взрывов возле церкви возросло до 27

Еще 77 человек пострадали, на месте трагедии работают полицейские и военные
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Филиппинские военные работают на месте взрыва возле церквиФилиппинские военные работают на месте взрыва возле церквиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жертвами двух взрывов возле католической церкви на юге Филиппин, по последним данным местной полиции, стали не менее 27 человек, еще 77 пострадали, передает филиппинский новостной портал Rappler. Ранее сообщалось о 19 погибших и 48 пострадавших.

Уточняется, что погибли 20 мирных жителей и семеро военнослужащих. Уже установлено, что сработали два самодельных взрывных устройства, причем одно взорвалось в храме, а второе – у входа в него, через насколько минут, когда военные отреагировали на первый взрыв и прибыли к месту ЧП.

Раненых доставили в больницы, многие из них находятся в тяжелом состоянии. На месте трагедии работают сотрудники региональной полиции и бойцы национальной армии Филиппин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 января рядом с собором Богоматери в городе Холо провинции Сулу прогремели два взрыва. Это произошло около восьми утра по местному времени (три часа ночи мск), когда люди расходились после воскресной утренней службы.

Ни одна из действующих в регионе террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.

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