Теракт на Филиппинах: число жертв двух взрывов возле церкви возросло до 27
Жертвами двух взрывов возле католической церкви на юге Филиппин, по последним данным местной полиции, стали не менее 27 человек, еще 77 пострадали, передает филиппинский новостной портал Rappler. Ранее сообщалось о 19 погибших и 48 пострадавших.
Уточняется, что погибли 20 мирных жителей и семеро военнослужащих. Уже установлено, что сработали два самодельных взрывных устройства, причем одно взорвалось в храме, а второе – у входа в него, через насколько минут, когда военные отреагировали на первый взрыв и прибыли к месту ЧП.
Раненых доставили в больницы, многие из них находятся в тяжелом состоянии. На месте трагедии работают сотрудники региональной полиции и бойцы национальной армии Филиппин.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 января рядом с собором Богоматери в городе Холо провинции Сулу прогремели два взрыва. Это произошло около восьми утра по местному времени (три часа ночи мск), когда люди расходились после воскресной утренней службы.
Ни одна из действующих в регионе террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.