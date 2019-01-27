Эксперт заявил об опасности публикации в соцсетях фото посадочных талонов

СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-27T13:50:17+03:00

Хакеры могут получить всю личную информацию о человеке и испортить ему планы

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Отправляясь на отдых или в служебные командировки, люди часто публикуют в соцсетях фото своих посадочных талонов, не подозревая, что это может обернуться для них серьезными проблемами. Эксперт по информационной безопасности из Израиля Ноам Ротем предупредил, что выкладывать такие фото с ленту недальновидно.

Дело в том, что авиакомпании собирают много личной нформации о клиентах, по сути, это гигантские хранилища данных. При этом большинство из них по-прежнему используют устаревшие технологии, которые могут подвергать риску ваши личные данные. Фото с посадочным талоном могут использовать хакеры.

Благодаря шестизначному коду, они могут легко взломать систему и получить доступ в пассажирской записи (PNR - passenger name record) с вашими персональными данными, которые могут использовать самым неожиданным способом. Кроме того, они могут украсть накопленные мили, получить ваши контакты, изменить полетные данные – номер телефона, электронную почту, или вовсе аннулировать билет, пишет The Popular Mechanics.

Ротем лично проверил и убедился, что легко смог получить информации о частных рейсах десятков пассажиров.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что бумажные посадочные талоны в аэропортах заменят смартфоны, с помощью которых пассажиры смогут попасть на рейс. Минтранс уже согласовал нововведение с МВД, ожидается, что инициативу запустят уже в этом году.