Дональд Трамп заявил, что генсек НАТО отметил его роль в повышении расходов альянса

СЕГОДНЯ 19:01 2019-01-27T19:09:57+03:00

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Дональд Трамп в своем Twitter опубликовал пост, в котором заявил, что генеральный секретарь НАТО, Йен Столтенберг, отметил, что благодаря американскому главе политический альянс стал экономически более обеспеченным.

- Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, только что заявил, что благодаря мне НАТО смогла собрать гораздо больше денег, чем когда-либо прежде, от своих членов после многих лет экономического упадка. Это называется "разделением бремени". Кроме того, альянс стал более сплоченным. Хотя некоторые СМИ любят изображать противоположное!, - отметил Трамп.

Ранее президент США заявил, что он самый деятельный президент за всю историю США. Американский лидер похвастался, что всего за два года президентства сделал больше, чем любой глава государства со времен Линкольна.