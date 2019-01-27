2019-01-27T21:58:48+03:00
Происшествия

В краже картины Куинджи из Третьяковки участвовали двое грабителей

Ранее в полиции сообщали об одном похитителе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Из Третьяковской галереи похитили картину КуинджиИз Третьяковской галереи похитили картину КуинджиФото: СОЦСЕТИ
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Стало известно, что в краже картины художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи участвовали двое грабителей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

- В хищении картины участвовали два человека. Они ее сняли со стены. Не исключено, что были сообщники, - отметили в полиции.

В правоохранительных органах также добавили, что посетители и музейные работники не обратили на этих людей никакого внимания.

- Сейчас на месте продолжают работать сотрудники полиции. Но, с большой долей вероятности, картину вынесли за пределы музея. Полотно небольшое. Его размеры - 39 на 53 сантиметров, - добавили в полиции.

Кроме этого, появилась информация, что грабители отправились в неизвестном направлении на автомобиле Мерседес белого цвета.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что посетители Третьяковки и не думали, что вор может так запросто унести картину. В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев по поводу резонансной кражи знаменитой картины Куинджи.

Вор спокойно унёс картину Куинджи из Третьяковки из-за несработавшей сигнализации. Поэтому посетители и персонал были уверены: шедевр забирает сотрудник музея.

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