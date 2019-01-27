"Рубашка ботанская и штанишки как у сотрудника музея": посетители Третьяковки и не думали, что вор может так запросто унести картину

Менее получаса назад из Третьяковской галерии неизвестный украл знаменитую картину художника Архипа Куинджи "Ай-Петри".

Это ограбление можно назвать действительно дерзким и тщательно спланированным. Вор настолько слился с толпой посетителей и сотрудников галереи, что даже спустя несколько минут после кражи, никто и не заметил исчезноваения полотна.

После того, как охранники забили настоящую тревогу, вход здания перекрыли полицейские. Каждого посетителя тщательным образом осматривают, в саму галерею никого не пускают. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы.

В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев дерзкого ограбления. Судя по всему, люди были ошарашены профессионализмом неизвестного грабителя и отсутствием своевременной реакции сотрудников галереи.

- Парень, одет был просто, рубашка ботанская и штанишки, как работник музея, с" покерфейс" выражением лица бодрым шагом подошел к картине и снял со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину даже понять ничего не смогли, криков нет, может работник меняет картину. Только через минуту-две приходит осознание, что картина украдена, - комментирует один очевидец.

- Друзья редакции шлют телеграммы из ГТГ. Третьяковка заблокирована. Работа украдена. Как такое возможно в "главном" музее - непонятно. Ждем официальных заявлений, - в шоке замечают другие посетители Третьяковки.

- Подошли с Феликсом посмотреть на горы Куинджи и прямо при нас ее украл мужик, - иронизируют оцевидцы.

В социальных сетях появились комментарии от украинских пользователей по поводу кражи картины с политическим подтекстом. Они уверены, что случившееся - доказательство того, что «Крым не ваш» и вообще «Крым ушёл». Также украинские интернет-пользователи выразили надежду, что это арт-акция, а "не фрик и не музейный вор под заказ украл".

Очевидцы кражи в Третьяковке в шутку сравнили случившееся с сюжетом советского фильма "Старики-разбойники". Мол, не пересмотрел ли неизвестный перед ограблением эту киноленту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688478" frameborder="0"></iframe> «Рубашка ботанская и штанишки, как работник музея».Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» украли средь бела дня. Прямо при посетителях. Сейчас составляют портрет подозреваемого. Был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину Куинджи

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похители картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По словам очевидцев, похищение было совершено таким образом: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся (подробности).

КСТАТИ

Повезло? Вор спокойно унёс картину Куинджи из Третьяковки из-за несработавшей сигнализации

Кража века! Иначе и не назовешь. В Третьяковской галерее днем в воскресенье украли картину Архипа Куинджи. Все произошло в Инженерном корпусе, который находится в Лаврушенском переулке, - там сейчас проходит выставка знаменитого пейзажиста (подробности).

ДОСЬЕ

Архип Куинджи считается мастером пейзажа. Образцом этого жанра является его работа «Ай-Петри. Крым», которая создавалась в период 1898-1908 гг. Ай-Петри – одна из гор в Крымском горном массиве, который находится в Ялте. Название горы с греческого переводится как Святой Пётр. Картина не утяжелена лишними деталями, во весь горизонт растянулись фигурные зубцы горы. От каменного массива исходит холод, ощущение тяжести и преграды.

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