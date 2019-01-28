СЕГОДНЯ 07:32 2019-01-28T07:32:03+03:00

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Политика давления, которую США оказывают на своих партнеров, требуя подчиняться их линии, дает сбои. Венгерские власти больше не хотят слепо следовать инструкциям «старшего брата». Правительства небольших стран понимают, что иногда нейтральная позиция более выгодна для их государств. Премьер-министр Венгрии резко ответил на требование американских властей проводить жесткую политику в отношении России и Китая. Виктор Орбан заявил, что его страна стремится, как и Австралия, сохранять нейтралитет в глобальных политических процессах.

«Господин Орбан категорически возражает против давления США, направленного на то, чтобы Венгрия проводила политику сдерживания влияния Москвы и Пекина в Европе, - пишет Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного венгерского чиновника.

Есть информация, что свое мнение Орбан уже высказал в декабре прошлого года на переговорах с послом США в Будапеште.

Издание отмечает, что американские власти пытаются сплотить соратников по НАТО для принятия более жестких мер по противодействию потенциальному кибершпионажу со стороны Китая. По их данным, официальный Вашингтон фактически подталкивает НАТО к усилению поддержки Украины в продолжающейся конфронтации с Россией. Премьер-министр Венгрии отказался от участия в обоих процессах. В правительстве страны отметили, что они стремятся сохранить членство в НАТО, но при этом хотят развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Москвой.

Ранее сайт kp.ru писал, что Виктор Орбон был переизбран на своем посту в прошлом году. Он заявил, что взял курс на сохранение суверенитета страны и укрепления финансового благополучия венгров. Напомним, в ЕС не одобрили переизбрания Осборна, которого за глаза называют троянским конем Путина в ЕС за то, что он выступает не за враждебные, а за конструктивные отношения с Москвой.