Погода в Москве на 28 января 2019 года: в столице становится теплее
Синоптики утверждают, что погода в Москве на 28 января 2019 года будет облачной. В целом в городе значительно потеплеет. Днем столбики термометров поднимутся до -5..-3 градусов, а в ночные часы будут держаться на уровне -7..-5.
Местами по городу ожидается небольшой снег, также на дорогах образуется гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательнее.
Что касается ветра, то его воздушные потоки порой будут довольно сильными. Скорость порывов северного направления составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление же, по данным Гидрометцентра России, будет находиться в районе 744 миллиметров ртутного столба.
Сайт kp.ru писал о том, что где-то к середине недели в Москве начнется оттепель, правда будет она довольно недолгой. Уже к воскресенью температура снова понизится на 3-4 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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