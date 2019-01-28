2019-01-28T07:27:29+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 28 января 2019 года: в столице становится теплее

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 28 января 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Днем в понедельник небольшие снегопады будут идти только местамиДнем в понедельник небольшие снегопады будут идти только местамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики утверждают, что погода в Москве на 28 января 2019 года будет облачной. В целом в городе значительно потеплеет. Днем столбики термометров поднимутся до -5..-3 градусов, а в ночные часы будут держаться на уровне -7..-5.

Местами по городу ожидается небольшой снег, также на дорогах образуется гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательнее.

Что касается ветра, то его воздушные потоки порой будут довольно сильными. Скорость порывов северного направления составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление же, по данным Гидрометцентра России, будет находиться в районе 744 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что где-то к середине недели в Москве начнется оттепель, правда будет она довольно недолгой. Уже к воскресенью температура снова понизится на 3-4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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