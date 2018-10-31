Саакашвили не станет просить помилования у президента Грузии

31 Окт. 00:38 2018-10-31T09:16:22+03:00

Экс-глава государства не признает никакой вины за собой и восстановит утраченное гражданство через суд

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Бывший грузинский президент, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не намерен просить ни нынешнего, ни будущего президента Грузии о помиловании. Об этом заявил сам политик по видеоконференции из Амстердама в эфире телекомпании "Рустави 2".

“Мне не нужно ничье помилование. Вы, наверное, меня с кем-то путаете. За мной нет никаких совершенных преступлений, кроме того, что я построил грузинское государство”, - сказал он.

Саакашвили отметил, что грузинское гражданство намерен вернуть себе через суд. При этом уточнил, что подаст иск и выиграет дело, “когда в Грузии будет справедливый суд” .

Бежавший из Грузии и выдворенный из Украины Саакашвили заявил, что все еще остается признанным влиятельным региональным лидером. Он подчеркнул, что не хочет никаких госдолжностей в Грузии, но собирается активно высказывать свою позицию по политическим событиям в стране, передает Интерфакс.

"Я являюсь де-факто действующим политическим лидером регионального масштаба и самым значимым региональным реформатором. Во всяком случае, это признанно на всем постсоветском пространстве", - заявил Саакашвили.

Ранее сайт kp.ru писал, что в украинской партии Саакашвили "Движение новых сил рассказали о его планах вернулться на Украину в мае 2019 года, после президентских выборов в Незалежной. В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили. А правоохранительные органы выслали бывшего губернатора в Польшу,

Напомним, 5 января 2018 года Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по делу о "злоупотреблении служебными полномочиями" на посту главы Грузии. Судья и приговорил его заочно к трем годам лишения свободы.