2019-01-28T08:26:06+03:00
Политика

Трамп допустил возможность возобновления шатдауна

Президент США намерен получить средства на строительство стены на границе с Мексикой даже несмотря на протесты демократов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил вероятность того, что работа федерального правительства будет в очередной раз приостановлена. Такой вариант развития событий наиболее реалистичен в случае, если Конгресс так и не выделит средства на строительство стены на американо-мексиканской границе по истечению трех недель.

Сайт kp.ru писал о том, что именно на такой срок был отменен шатдаун и принят временный бюджет.

Стоит отметить, что сам Трамп сильно сомневается в способности законодателей предложить ему какую-либо жизнеспособную сделку по вопросу выделения средств на проект строительства стены. При этом он не готов идти на уступки перед демократами, а также отказываться от идеи возведения заграждения в случае, если ему в обмен будет предложен законопроект о предоставлении гражданства США нелегальным мигрантам, попавшим на территорию страну еще детьми.

"Это отдельный вопрос, и он должен обсуждаться отдельно", - сказал глава Белого дома в интервью газете The Wall Street Journal.

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