2019-01-28T08:43:16+03:00
Политика

Депутат Верховной Рады назвал МВФ «захватнической организацией»

По словам Вадима Рабиновича, Украина не в состоянии выплатить "навязанные" ей долги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина не в состоянии выплачивать долги МВФУкраина не в состоянии выплачивать долги МВФФото: REUTERS
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Депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович считает, что Международный валютный фонд является "захватнической организацией", поскольку пытается превратить Украину в "сырьевой участок".

Политик указал на то, что МВФ сам ставил киевские власти в лидеры по уровню коррупции в мире, однако все равно давал им деньги. Теперь же страна не в состоянии обслуживать такие долги. Для их погашения приходится идти на ущемление национальной безопасности, в частности, прибегать к вырубке леса и увеличению тарифов на газ.

"Фонд в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок. <...> Вы либо в доле, либо дурни", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что только в 2019 году Украина должна выплатить МВФ более 1,8 миллиарда долларов. Первый платеж в размере 47,1 млн должен поступить на счета организации уже 1 февраля.

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