2019-01-28T08:53:40+03:00
Звезды

Главную премию Гильдии киноактеров США получила «Черная пантера»

Фильм Райана Куглера о приключениях принца Ваканды отметили за лучший актерский состав в игровом кино
Татьяна СЫКОВА
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Фильм Райана Куглера о приключениях принца Ваканды получил очередную престижную премию. Фото: кадр из фильма "Черная пантера"Фильм Райана Куглера о приключениях принца Ваканды получил очередную престижную премию. Фото: кадр из фильма "Черная пантера"
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Главную премию Гильдии киноактеров США в 2019 году получил фильм Райана Куглера «Черная пантера», снятый по мотивам комиксов Стэна Ли и Джека Кёрби о вымышленном персонаже издательства Marvel Comics. Картина получила награду за «Лучший актерский состав в игровом кино». Напомним, эта престижная кинопремия вручается именно актерам, поэтому названная номинация считается главной.

«Черная пантера» - это восемнадцатая картина кинематографической вселенной Marvel. Главные роли сыграли Чедвик Боузман (Т’Чалла), Майкл Б. Джордан, Люпита Нионго и Данай Гурира. Действие картины разворачивается в вымышленной африканской стране Ваканде после событий, рассказанных в фильме «Первый мститель: Противостояние».

Награду за лучший актерский состав в драматическом сериале получил проект «Это мы». Лучшим актерским составом в комедийном сериале назвали проект «Удивительная миссис Мейзел», пишут "Известия".

Напомним, «Черная пантера» также номинирована на семь премий «Оскар-2019», в том числе в категории «Лучший фильм». Речь о создании этой картины шла с 1992 года. Однако съемки прошли только в 2017 году. В 2018 году «Черную пантеру» представили зрителям, она собрала в прокате более 1 миллиарда долларов, войдя в список самых успешных картин.

Ранее сайт kp.ru писал, что фильм «Черная пантера» вошел в список главных блокбастеров 2018 года. Первоначально главную роль должен был сыграть Уэсли Снайпс.

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