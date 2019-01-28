2019-01-28T09:37:25+03:00
Политика

Депутат Рады заявил о «захвате» Украины

Вадим Рабинович назвал представителей власти своей страны «наглыми рожами», которые узурпировали власть
Татьяна СЫКОВА
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Рабинович раскритиковал власти Украины.Рабинович раскритиковал власти Украины.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер украинской партии «За жизнь» Вадим Рабинович сделал резкое заявление, обвинив нынешнее руководство страны в наглом захвате власти. При этом, по мнению депутата Верховной Рады, эти люди устанавливают на Украине свои правила, которые идут в разрез не только с интересами страны, но и с ее законодательством.

«Мы захвачены. Я вижу абсолютно все причины и следствия того, что страна захвачена. Может, это инопланетяне какие-то под видом людей, я не знаю, но она захвачена», - высказался лидер партии «За жизнь».

По словам Рабиновича, люди, находящиеся у власти, ссорятся с разными государствами, издеваются над страной, убивают украинскую экономику, вынуждая жителей, и в особенности молодежь, покидать родину, отправляясь на заработки за границу.

«Наглые рожи, придя к власти, сидят и нажимают кнопки на ваших глазах за законы, нарушая при этом всё, и они называют себя патриотами?», - заявил Рабинович в интервью телеканалу «112 Украина».

Депутат привел в пример исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун.

«Как санитарка, по законам Украины не имеющая право больше трёх месяцев занимать должность исполняющей обязанности, находится там третий год, и никто не гавкнет?» - удивился политик.

Ранее сайт kp.ru рисал, что Рабинович назвал Международный валютный фонд "захватнической организацией", которая пытается превратить Украину в сырьевой придаток. По его убеждению, страна не в состоянии обслуживать долги перед МВФ.

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