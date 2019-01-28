Депутат Рады предрек Украине огромные потери по завершению газового контракта с РФ

СЕГОДНЯ 10:05 2019-01-28T10:05:46+03:00

Даже после того, как топливо перестанет течь по трубам, на обслуживание оборудования потребуются значительные средства

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Украина потерпит огромные экономические потери после того, как будет завершен контракт о транзите российского газа в Европу. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Он напомнил, что даже после того, как поставки топлива прекратятся, оборудование все равно нужно будет обслуживать, и на это потребуются огромные средства. Между тем, действие контракта истекает уже с 1 января 2020 года.

"Для того чтобы обслуживать даже пустую трубу, нам нужно три миллиарда долларов в год. Теперь не будет ничего — договор новый не заключают. С чем мы останемся?" — сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с аналогичной позицией выступил также другой депутат Рады Евгений Мураев. Он заявил, что в случае потери транзита газораспределительная система Украины превратится в обычный металлолом, а жителям страны придется отапливаться дровами.