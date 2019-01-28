Лидер «Океана Эльзы» отказался баллотироваться в президенты Украины

СЕГОДНЯ 12:12 2019-01-28T12:12:38+03:00

Святослав Вакарчук считает, что может сделать для страны больше, будучи рядовым гражданином

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Украинский музыкант, лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в очередной раз заявил о том, что не намерен участвовать в президентских выборах, которые назначены на 31 марта 2019 года.

Артист заявил, что его не интересует власть и пост главы государства - значение имеют лишь реальные изменения в стране.

"И чтобы расставить все точки над "и", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду в президентских выборах 2019 года", - сказал Вакарчук в своем видеообращении, опубликованном на официальном YouTube-канале.

По мнению музыканта, он может сделать для своей страны гораздо больше, надев простые джинсы вместо галстука и костюма, ведь каждый день общается с людьми, разочарованными коррупцией и несправедливостью.

"Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее", - добавил артист.

Именно поэтому заявил о готовности и дальше работать со своей командой над победой "проевропейских сил", привлечением к руководству государством молодых профессионалов.

Сайт kp.ru писал о том, что лидер украинской рок-группы высказывал аналогичную позицию еще в конце прошлого года.