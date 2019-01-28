Гуайдо попросил Мэй не возвращать Мадуро золото Венесуэлы

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-28T13:24:05+03:00

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Лидер оппозиции, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, Хуан Гуайдо обратился к премьер-министру Великобритании Терезу Мэй с просьбой не возвращать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро 31 тонну золота, которое хранится в Банке Англии. Об этом он попросил Мэй в письме.

«Я пишу вам, чтобы попросить остановить незаконную транзакцию», — цитирует Reuters письмо Гуайдо.

Самопровозглашенный президент обвинил Мадуро в хищении "огромного множества государственных активов".

«Если деньги будут переведены, они будут использованы режим Мадуро для подавления народа» - объяснил свою позицию Гуайдо.

Лидер боливарианской оппозиции сообщил, что в ближащее времени он назначит нового главу ЦБ. До того времени попросил Банк Англии игнорировать любые запросы относительно венесуэльских активов.

Правительство Венесуэлы пытается отозвать золотые слитки, которые находятся в британском учреждении, с прошлого года. Причиной являются опасения международных санкций и возможных эмбарго. Ранее kp.ru сообщало, что 8 ноября 2018 года на международной арене развернулась беспрецедентная война между Венесуэлой и Банком Англии. Причиной тому стали 15 тонн венесуэльского золота ($550 млн), хранящегося в Британии. Мадуро обратился к английскому Центробанку с просьбой вернуть часть слитков, но те отказали.

Напомним, что 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. К настоящему времени, его статус в качестве временного главы государства признали США, Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

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