Россия выполнила план по продаже оружия за рубеж в 2018 году

СЕГОДНЯ 13:56 2019-01-28T13:56:39+03:00

Россия по итогам минувшего года полностью выполнила план по поставкам оружия за рубеж Фото: Анна САДОВНИКОВА

Итоговый доклад будет представлен позднее, однако уже сейчас известно, что чаще всего на экспорт идет авиационная техника

Изменить размер текста: A A

Россия полностью выполнила план по поставкам оружия за рубеж в минувшем 2018 году. Такое заявление сделал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Окончательные цифры, все выверенные станут достоянием общественности после того, как мы доложим их президенту России. Сегодня с уверенностью можно сказать, что план мы выполнили", - сказал руководитель ведомства в эфире телеканала НТВ.

При этом он подчеркнул, что на протяжении последних трех лет наша страна ежегодно экспортирует вооружение на общую сумму порядка 15 млрд долларов. Чаще всего за рубеж отправляют авиационную технику, которая занимает более 50% от всех заказов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще в 2017 году Россия находилась на втором месте в рейтинге крупнейших производителей оружия. На первой же строчке списка оказались Соединенные Штаты.