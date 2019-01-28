СЕГОДНЯ 17:40 2019-01-28T17:40:10+03:00

Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали на четыре года за мельдоний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В понедельник, 28 января, стало известно о дисквалификации двух российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил. Речь идет о 18-летнем Алексее Киселеве, специализирующемся в беге на средние дистанции, и 35-летнем Василии Минаеве (марафонский бег).

Обоих спортсменов отстранили на четыре года, так как в их допинг-пробах был обнаружен мельдоний. При этом дисквалификация Киселева начинается с 27 августа 2018 года, а Минаева - с 22 августа того же года.

Как уточняется на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), атлеты отстранены на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в январе Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года. Причиной также стали приписываемые спортсмену нарушения антидопинговых правил.