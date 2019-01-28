Захарову рассмешила опечатка Болтона в твите про Венесуэлу

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-28T17:57:17+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на опечатку помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которую тот сделал в своем твите, посвященном ситуации в Венесуэле.

Как отметила дипломат, Болтон назвал самопровозглашенного главу республики Хуана Гуаидо (Guaido) Гиядо (Guiado). «И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "Guiado" переводится с испанского как "управляемый"», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Мария Захарова обратила внимание на опечатку помощника президента США Джона Болтона

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы республики. Соединенные Штаты и ряд других стран практически сразу признали его. Между тем законный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США».