2019-01-28T17:57:17+03:00
Политика

Захарову рассмешила опечатка Болтона в твите про Венесуэлу

Помощник президента США неправильно написал фамилию лидера венесуэльской оппозиции
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на опечатку помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которую тот сделал в своем твите, посвященном ситуации в Венесуэле.

Как отметила дипломат, Болтон назвал самопровозглашенного главу республики Хуана Гуаидо (Guaido) Гиядо (Guiado). «И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "Guiado" переводится с испанского как "управляемый"», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Мария Захарова обратила внимание на опечатку помощника президента США Джона Болтона

Мария Захарова обратила внимание на опечатку помощника президента США Джона Болтона

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы республики. Соединенные Штаты и ряд других стран практически сразу признали его. Между тем законный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США».

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