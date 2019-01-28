«Евровидение-2019»: представитель России выступит во втором полуфинале
В понедельник, 28 января, Тель-Авив получил ключ «Евровидения»: вице-мэр Лиссабона Дуарте Кордейро передал этот символ, а заодно и право проведения международного песенного конкурса, мэру израильского города Рону Хульдаи.
После передачи ключа в тель-авивском Музее искусств прошла жеребьевка, которая определила порядок, в котором страны будут состязаться в полуфиналах. Как стало известно, представитель России будет выступать во второй части второго полуфинала «Евровидения-2019», который пройдет 16 мая в Выставочном центре Тель-Авива.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году песенный конкурс проходил в португальском Лиссабоне. Тогда победительницей стала певица из Израиля Нетта Барзилай - талантливая девушка с яркой и нестандартной внешностью. Таким образом и определилась страна-хозяйка «Евровидения-2019».