В Австрии госпитализировали Виталия Кличко

СЕГОДНЯ 23:04 2019-01-28T23:07:14+03:00

Мэр Киева угодил в больницу с проблемами со спиной

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Бывший украинский боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко госпитализирован в Австрии, куда его доставили прямо из швейцарского Давоса. Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

По ее словам, глава киевской администрации находиться в клинике города Санкт-Иоганн-ин-Тироль, где проходит обследование. В больницу его положили 26 января, сразу после давосского экономического форума.

Пресс-секретарь уточнила, что у ее шефа началось обострение последствий старой травмы спины, которую он получил еще в 2007 году, когда готовился к бою с американцем Джамилом Макклайном в Мюнхене. Тогда их поединок отложили, а Кличко сделали операцию, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе ВИталий Кличко и его брат Владимир оказались в центре очередного конфуза, рассмешив публику. Пока мэр Киева Виталий Кличко отчаянно пытался выговорить слово "диджитализация", его родной брат заявил, что "все хотят" Украину.