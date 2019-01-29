2019-01-29T01:29:27+03:00
Политика

Мэй перенесла голосование по условиям Brexit на 13 февраля

Депутаты парламента предложили внести в соглашение с ЕС 14 поправок
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Она обратилась к депутатам из правящей Консервативной партии с призывом поддержать поправку к соглашению главы Комитета 1922 Грэма Брейди. Он предложил исключить из соглашения о Brexit такой термин, как "бэкстоп", которым назвали режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.

В Лондоне считают, что этот шаг позволит надавить на Брюссель для выработки "альтернативной договоренности", которая гарантирует Великобритании отсутствие жесткой границы на острове Ирландия, передает телеканал Sky News.

Всего за последнюю неделю депутаты от различных партий предложили к биллю о Brexit 14 поправок. Среди них выход из ЕС вообще без сделки, перенос Brexit на несколько месяцев назад, и, наоборот, введение жестких сроков.

Напомним сай КП” сообщал, что 15 января парламент Соединенного Королевства не поддержал текст проекта соглашения об условиях выхода из Евросоюза, достигнутого между Лондоном и Брюсселем.

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