США выдвинули официальные обвинения в шпионаже в отношении Huawei

СЕГОДНЯ 02:40 2019-01-29T02:43:30+03:00

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Соединенные Штаты официально обвиняют китайскую компанию Huawei и ее финдиректора Мэн Ваньчжоу промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций и препятствовании правосудию. Всего обвинения выдвинуты по 23 пунктам, сообщил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер.

Претензии к Huawei зачитало большое жюри в Сиэтле. Сотрудников компании обвиняют в нарушении соглашения с телекоммуникационной компанией T-Mobile, которая разрабатывала робота для тестирования своих сотовых телефонов. Работники китайского концерна тайно фотографировали и измеряли конструкцию партнера и даже украли часть робота американской компании, чтобы создать своего.

По словам Уитакера, предъявлены обвинения в 13 дополнительных преступлениях финдиректору и дочери основателя Huawei Мэн Ваньчжоу, которую задержали в Канаде. Следователи утверждают, что компания более 10 лет с ведома Ваньчжоу "давала неверную информацию о своих отношениях с иранским подразделением". Посредством цепочки сделок и подставных компаний, Huawei перепродала долю в иранском филиале самой себе, передает ТАСС.

Генпрокурор США подтвердил, что Вашингтон продолжает добиваться экстрадиции Мэн Ваньчжоу из Канады.

Напомним, полиция Канады 1 декабря по запросу США арестовала дочь основателя китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэя – Мэн Ваньчжоу, которая является заместителем председателя правления и финдиректором компании. 11 декабря суд выпустил топ-менеджера под залог в размере 7 млн долларов. Мэн Ваньчжоу проживает в доме своего мужа в Ванкувере и должна находиться под постоянным наблюдением.