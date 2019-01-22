Запрос об экстрадиции финансового директора Huawei готовит США

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-22T11:55:34+03:00

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Официальный запрос об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу Канадеготовят Соединенные Штаты Америки.

По данным газеты The Globe and Mail, канадская сторона должна получить этот документ до 30 января. Далее в течение 30 дней Канада примет решение об экстрадиции топ - менеджера. В случае если этого не произойдет Мэн Ваньчжоу выпустят на свободу. Однако, когда именно это будет сделано, не уточняется.

Напомним, полиция Канады 1 декабря по запросу США арестовала дочь основателя китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэя – Мэн Ваньчжоу, которая является заместителем председателя правления и финдиректором компании. Ее обвиняют в нарушении торговых санкций против Ирана. Позже, 11 декабря суд выпустил топ-менеджера под залог в размере 7 млн долларов, при этом разрешив Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме своего мужа. Финансовый директор Huawei по решению суда должна находиться под постоянным наблюдением и с определенными ограничениями на перемещение по городу.