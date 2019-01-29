2019-01-29T05:43:27+03:00
Политика

Мадуро назвал незаконными и преступными санкции США против PDVSA

Президент Венесуэлы заявил, что компания подаст в суд на действия американского правительства
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Николас Мадуро встречается дипломатами, отозванными из США после разрыва дипломатических отношенийПрезидент США Николас Мадуро встречается дипломатами, отозванными из США после разрыва дипломатических отношенийФото: REUTERS
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Санкции, введенные властями США в отношении государственной венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, являются незаконными. Такое заявление сделал президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

"Это незаконные, аморальные, преступные действия", - сказал он на встрече с венесуэльскими дипломатами, вернувшимися из Соединенных Штатов.

Глава государства пообещал, что Каракас подаст иски в американские и международные суды, чтобы защитить активы американского подразделения PDVSA компании Citgo.

"Я уже дал точные указания президенту PDVSA, владельцу Citgo начать предпринимать политические и юридические действия и обратиться в американские и международные суды, чтобы защитить собственность Citgo", - подчеркнул Мадуро.

Ранее сайт kp.ru писал, что советник президента США Джон Болтон объявил, что Минюст страны вводит санкции в отношении PDVSA и блокирует активы компании на сумму в семь миллиардов долларов.

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