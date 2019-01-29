В перестрелке в Техасе полицейские ликвидировали двух подозреваемых в наркоторговле

СЕГОДНЯ 08:20 2019-01-29T08:20:17+03:00

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В Хьюстоне штата Техас в понедельник, 28 января, спецоперация по задержанию предполагаемой банды наркоторговцев обернулась перестрелкой. Когда полицейские ворвались в дом на юго-востоке города, где по их данным скрывались члены крупной преступной группировки, подозреваемые открыли огонь.

В результате перестрелки двое из обитателей дома были ликвидированы. Пятеро полицейских получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и доставлены в местную больницу. Двое сотрудников хьюстонской полиции находятся в критическом состоянии. Раненых сотрудников посетил глава местной полиции Арт Асеведо и мэр города Сильвестр Тернер, сообщает Sky News.

Полиция предупредила граждан, чтобы они держались подальше от этого района, так как там продолжаются следственные действия, у них есть основания полагать, что часть группировки скрывается где-то неподалеку.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в результате перестрелки в ресторане McDonald&s города Оберн штата Алабама один человек погиб, четверо получили ранения. Трагедия стала результатом ссоры между двумя компаниями молодых людей.