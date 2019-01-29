Эксперты предрекают подорожание ОСАГО до уровня КАСКО

СЕГОДНЯ 09:28 2019-01-29T09:28:48+03:00

Эксперты прогнозируют, что цены на ОСАГО и каско скоро могут сравняться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Повышение тарифа на автогражданку сотрет грань между двумя несопоставимыми страховками ОСАГО и КАСКО

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Эксперты страхового рынка предрекают автомобилистам подорожание ОСАО. Помимо того, что запланировано ЦБ придется платить за дополнительные услуги и расширенные пакеты.

Страховщики постепенно подтягивают цены ОСАГО к уровню более эффективного и затратного полиса КАСКО. Тарифы за обязательное страхование выросли с 3432–4118 рублей до 2746–4942 рублей. В 2019 году без учета снижающих и повышающих коэффициентов жителям Москвы и Санкт-Петербурга придется выложить страховщикам без малого 10 тыс. рублей.

Автоэксперты отмечают, что рост цен на ОСАГО очень стремительный. В 2014 году в Москве автогражданка на бюджетный авто стоила 4–5 тыс. рублей, КАСКО — 40–50 тыс. рублей.

- Сейчас мы видим, что ОСАГО дорожает, а КАСКО дешевеет. Разрыв между двумя совершенно разными страховками стремительно сокращается,- констатирует автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Исследование аналитического агентства «Эксперт РА» подтверждает слова эксперта. За последние шесть лет стоимость КАСКО обновила минимум и упала на 17% - 34,8 тысяч рублей. При этом данная страховка покрывает два несравнимо более затратных риска «Угон» и «Ущерб», а ОСАГО возмещает только ущерб третьим лицам.

Вполне возможно, что январское повышение стоимости ОСАГО на 20% — это не последнее изменение. С 1 сентября 2020 года водителей ждет повышение еще на 40%, сообщают источники. Это значит, что спустя год стоимость страховки может вырасти до 20 тысяч рублей, пишет газета «Известия».