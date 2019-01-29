2019-01-29T14:45:34+03:00
Общество

Сайт Росгеологии атаковали хакеры из-за скандала с их топ-менеджером

Руслана Горринга уволили после шокирующих признаний о методах его работы
Татьяна СЫКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сайт подвергся хакерской атаке после истории с Горрингом.Сайт подвергся хакерской атаке после истории с Горрингом.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Во вторник, 29 января, оказалась парализованной работа сайта АО «Росгеология». Это российский геологический холдинг, который объединяет государственные геологоразведочные предприятия. Страница сайта в Интернете оказалась недоступной с самого утра. Чтобы устранить технические неполадки программистам понадобилось полдня. Сайт заработал только к моменту опубликования статьи около 14.30.

В госхолдинге сообщили, что неполадки в работе их портала вызваны хакерской атакой, которой он подвергся после скандала с первым заместителем гендиректора холдинга Русланом Горрингом.

«Сайт подвергся хакерской атаке после истории с Горрингом, сейчас он недоступен», - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росгеологии.

Напомним, чиновник не только оказался заядлым геймером, но и угодил в центр скандала. Пользователи игровой платформы, где он проводил стрим в режиме реального времени, обнародовали видео с Горрингом. На кадрах тот отличился широкими познаниями в области матерных слов, также он признался, что имел интимные отношения со своими подчиненными и использовал на своем высокопоставленном посту нечистоплотные методы работы. Также он возмутил других пользователей своим враждебным отношением к противникам и откровенными угрозами в их адрес.

Как только кадры стали общественным достоянием и их увидели в Министерстве природы, которое курирует деятельность Росгеологии, там решили без всяких разбирательств уволить Руслана Горринга. Как писал сайт kp.ru, в ведомстве проведут тщательную проверку работы оскандалившегося чиновника в холдинге.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первая и вторая нитки «Северного потока-2» будут достроены к концу года
Палестинское правительство подало в отставку в полном составе
В Италии штрафуют за тюнинг велосипедов
В России может разразиться масштабная эпидемия гриппа
Александр Беглов: Санкт-Петербургу нужна глубокая модернизация для повышения качества жизни людей
МВД предъявило официальное обвинение похитителю картины Куинджи
Лавров о Венесуэле: США закусили удила и взяли курс на незаконную смену режима
Китай признает Мадуро законным президентом Венесуэлы
В Роспотребнадзоре рассказали, какие вирусы гриппа атакуют россиян в этом году
Глава колумбийского МИД: Нам ничего неизвестно о причинах упоминания Колумбии в блокноте Болтона
Кража картины Куинджи спровоцировала гигантские очереди в Третьяковку
Франция приступила к созданию аналога российского комплекса «Авангард»
В США застрявшую в лифте уборщицу освободили только через три дня
Ученые нашли способ взбодрить уставшие от борьбы с раком клетки