Сайт Росгеологии атаковали хакеры из-за скандала с их топ-менеджером

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-29T14:45:34+03:00

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Во вторник, 29 января, оказалась парализованной работа сайта АО «Росгеология». Это российский геологический холдинг, который объединяет государственные геологоразведочные предприятия. Страница сайта в Интернете оказалась недоступной с самого утра. Чтобы устранить технические неполадки программистам понадобилось полдня. Сайт заработал только к моменту опубликования статьи около 14.30.

В госхолдинге сообщили, что неполадки в работе их портала вызваны хакерской атакой, которой он подвергся после скандала с первым заместителем гендиректора холдинга Русланом Горрингом.

«Сайт подвергся хакерской атаке после истории с Горрингом, сейчас он недоступен», - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росгеологии.

Напомним, чиновник не только оказался заядлым геймером, но и угодил в центр скандала. Пользователи игровой платформы, где он проводил стрим в режиме реального времени, обнародовали видео с Горрингом. На кадрах тот отличился широкими познаниями в области матерных слов, также он признался, что имел интимные отношения со своими подчиненными и использовал на своем высокопоставленном посту нечистоплотные методы работы. Также он возмутил других пользователей своим враждебным отношением к противникам и откровенными угрозами в их адрес.

Как только кадры стали общественным достоянием и их увидели в Министерстве природы, которое курирует деятельность Росгеологии, там решили без всяких разбирательств уволить Руслана Горринга. Как писал сайт kp.ru, в ведомстве проведут тщательную проверку работы оскандалившегося чиновника в холдинге.