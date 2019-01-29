Порошенко: Украине нужен холодный мир с Россией

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-29T16:21:01+03:00

Однако украинский президент отметил, что Киев намерен использовать инструмент санкций на всей территории оккупированного Донбасса

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 29 января, на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев нуждается в «холодном мире» с Россией.

«Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир», - сказал украинского президент.

Порошенко считает, что «тема войны и мира - одна из главных на выборах, поскольку народ будет избирать не только президента, но и верховного главнокомандующего».

Политик также заявил, что Украина продолжит восстановление территориальной целостности страны политико-дипломатическим путем, опираясь на мировую поддержку.

«Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, в ЕС, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса», - сказал Порошенко.

Напомним, что выборы президента Украины намечены на 31 марта. Во вторник, 29 января, Порошенко официально выдвинул свою кандидатуру. По последним опросам, лидером рейтинга является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 19,3% тех, кто определился с выбором.