2019-01-29T20:46:36+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев за участие в драке после боя с Конором Макгрегором

Российский боец заплатит помимо этого и штраф в 500 тысяч долларов, отстранение может быть сокращено [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Конор и Хабиб.Конор и Хабиб.Фото: REUTERS
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Атлетическая комиссия штата Невада на своем заседании 29 января приняла решение в отношении российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Разбиралась его драка после боя с Конором Макгрегором. И решено было дисквалифицировать Хабиба на 9 месяцев, при этом он будет обязан заплатить штраф в 500 тысяч долларов. Дисквалификация может быть сокращена на три месяца, если Нурмагомедов выпустит специальное "антихулиганское" сообщение - решено было на заседании комиссии.

Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе 7 октября 2018 года в бою, который прошел в Лас-Вегасе. Он победил ирландца удушающим приемом в 4 раунде. Хабиб продолжает выступать в турнирах UFC без поражений.

На сайте KP.RU продолжается прямая видеотрансляция заседания по делу о драке после боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор.

Хабиб Нурмагомедов: путь орла к бою века.Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора ждал весь мир. Его называли событием века. Российский спорсмен выиграл схватку. Но на первые полосы попала не его победа. А скандал между спортсменами, который начался задолго до выхода на октагон, и драка уже после боя. Сейчас Хабиб Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в легком весе. А в Дагестане каждый второй подросток мечтает повторить успех легенды смешанных единоборств. Но как начинался путь Орла Хабиба? Как проходили тренировки в детстве. Правда ли, что маленький Нурмагомедов дрался с медведем. Что известно о жене Хабиба и какую роль в становлении спортсмена сыграл его отец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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