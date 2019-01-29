Число ДТП на федеральных дорогах России снизилось на 4% в 2018 году

СЕГОДНЯ 20:37 2019-01-29T20:46:35+03:00

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В минувшем году общее число аварий на федеральных дорогах России сократилось на 4% по сравнению с 2017-м годом. Об этом рассказал первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Во вторник, 29 января, политик посетил студию Радио "Комсомольская правда" и в рамках передачи "Россия в движении" ответил на вопросы ведущих Антона Челышева и Натальи Агре.

"Общее количество ДТП на федеральных дорогах в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилось на 4%. Соответственно, число погибших и раненых - страшные цифры, так или иначе - порядка 3%", - сообщил Алафинов.

При этом он подчеркнул, что основной причиной ДТП остается плохое состояние дорожного покрытия. Также около 80% аварий на федеральных трассах связаны с превышением скоростного режима. На фоне такой статистики растет количество установленных на дорогах систем фотовидеофиксации. В ближайшее время система контроля скорости будет выведена на первый план.

Сайт kp.ru писал о том, что за последние десять лет количество погибших в результате ДТП на территории России сократилось почти в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU