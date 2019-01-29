2019-01-29T20:46:35+03:00
Авто

Число ДТП на федеральных дорогах России снизилось на 4% в 2018 году

Замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в эфире Радио "Комсомольская правда" перечислил наиболее распространенные причины аварий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий АлафиновПервый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий АлафиновФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В минувшем году общее число аварий на федеральных дорогах России сократилось на 4% по сравнению с 2017-м годом. Об этом рассказал первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Во вторник, 29 января, политик посетил студию Радио "Комсомольская правда" и в рамках передачи "Россия в движении" ответил на вопросы ведущих Антона Челышева и Натальи Агре.

"Общее количество ДТП на федеральных дорогах в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилось на 4%. Соответственно, число погибших и раненых - страшные цифры, так или иначе - порядка 3%", - сообщил Алафинов.

При этом он подчеркнул, что основной причиной ДТП остается плохое состояние дорожного покрытия. Также около 80% аварий на федеральных трассах связаны с превышением скоростного режима. На фоне такой статистики растет количество установленных на дорогах систем фотовидеофиксации. В ближайшее время система контроля скорости будет выведена на первый план.

Сайт kp.ru писал о том, что за последние десять лет количество погибших в результате ДТП на территории России сократилось почти в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На шахте в Польше произошел подземный толчок: восемь горняков пропали
В Минюсте привели примеры "вынужденной коррупции" чиновников
Конор Макгрегор получил 6 месяцев дисквалификации за драку после боя с Хабибом Нурмагомедовым
Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев за участие в драке после боя с Конором Макгрегором
США опасаются, что РФ и Китай сотрудничают для противостояния Вашингтону
Медведчук предложил сделать Донбасс автономией в составе Украины
ВЭБ.РФ обратится в Международный арбитраж в случае окончательной экспроприации Украиной активов банка
В США мальчик позвонил в службу 911 с жалобой на тяжелые домашние задания по математике
США приступили к производству новых ядерных боеголовок
Абэ назвал условие размещения баз США на Курилах
В Китае казнили водителя, сбившего насмерть 15 человек
В пригороде Парижа напали на жену Жана-Мари Ле Пена
Верховный суд Украины оставил в силе арест активов "дочек" банков РФ
Толкнувший Скабееву депутат Рады представлен к госнаграде Эстонии
Захарова прокомментировала слова Порошенко о необходимости «холодного мира» с Россией
Госдеп предоставил Гуайдо доступ к счетам Венесуэлы в США
Пять человек арестованы после прорыва на бразильской дамбе
США разрабатывает "суперпушку", которая нарушает Договор о РСМД
Политолог: Порошенко запутался, нужен ли ему мир с Россией
Следствие считает, что у похитителя картины Куинджи были сообщники
Кремль пока не сформировал позицию по инициативе Минюста о коррупции
В Кремле осудили санкции США против венесуэльской компании PDVSA
Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году
Порошенко: Украине нужен холодный мир с Россией
Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины