Конор Макгрегор получил 6 месяцев дисквалификации за драку после боя с Хабибом Нурмагомедовым

СЕГОДНЯ 20:42 2019-01-29T20:46:21+03:00

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Атлетическая комиссия штата Невада на своем официальном заседании 29 января обсудила драку, которая вспыхнула после боя Хабиба и Конора 6 октября 2018 года. Россиянину присудили 9 месяцев дисквалификации и 500 тысяч долларов штрафа. А вот к Конору была более снисходительна.

Ирландец получил 6 месяцев отстранения и 50 тысяч долларов США штрава за свое участие в драку после поединка на UFC 229. Таким образом, оба бойца смогут вернуться, в теории, к соревнованиям в апреле 2019 года. Для этого Нурмагомедову необходимо сделать специальное "антихулиганское" заявление.

6 апреля ирландец сможет официально вернуться в октагон. На сайте KP.RU продолжается прямая видеотрансляция заседания по делу о драке после боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор.

Хабиб Нурмагомедов: путь орла к бою века.Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора ждал весь мир. Его называли событием века. Российский спорсмен выиграл схватку. Но на первые полосы попала не его победа. А скандал между спортсменами, который начался задолго до выхода на октагон, и драка уже после боя. Сейчас Хабиб Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в легком весе. А в Дагестане каждый второй подросток мечтает повторить успех легенды смешанных единоборств. Но как начинался путь Орла Хабиба? Как проходили тренировки в детстве. Правда ли, что маленький Нурмагомедов дрался с медведем. Что известно о жене Хабиба и какую роль в становлении спортсмена сыграл его отец.

ИСТОЧНИК KP.RU