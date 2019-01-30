Захарова высмеяла предвыборную агитацию Порошенко
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посмеялась над предвыборным роликом президента Украины Петра Порошенко. Она обратила внимание, что в кадре появляется плакат с фотографиями главы Незалежной и президента России ВЛадимира Путина. Их изображения подписаны "Либо Порошенко, либо Путин".
Получается, что избирательный штаб украинского главы государства включил российского президента в предвыборную гонку.
"А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени", - пошутила Захарова на своей странице в Фейсбуке.
В агитационном ролике Петра Порошенко он предлагает выбирать между ним и российским лидером.Фото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Ранее сайт kp.ru писал, что Порошенко официально подтвердил свое намерение участвовать в президентских выборах, которые запланированы на 31 марта 2019 года. Заявление было сделано в ходе выступления политика в киевском Международном выставочном центре, где во вторник проходил форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".
Согласно данным опросов, на начало 2019 года Порошенко занимает лишь пятую строчку в рейтинге поддерживаемых украинцами кандидатов на пост президента. Первое же место заняла экс-премьер страны Юлия Тимошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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