Захарова высмеяла предвыборную агитацию Порошенко

СЕГОДНЯ 06:09 2019-01-30T06:09:55+03:00

Президент Украины предложил на грядущих выборах голосовать "либо за него, либо за Путина"

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посмеялась над предвыборным роликом президента Украины Петра Порошенко. Она обратила внимание, что в кадре появляется плакат с фотографиями главы Незалежной и президента России ВЛадимира Путина. Их изображения подписаны "Либо Порошенко, либо Путин".

Получается, что избирательный штаб украинского главы государства включил российского президента в предвыборную гонку.

"А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени", - пошутила Захарова на своей странице в Фейсбуке.

В агитационном ролике Петра Порошенко он предлагает выбирать между ним и российским лидером.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Ранее сайт kp.ru писал, что Порошенко официально подтвердил свое намерение участвовать в президентских выборах, которые запланированы на 31 марта 2019 года. Заявление было сделано в ходе выступления политика в киевском Международном выставочном центре, где во вторник проходил форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

Согласно данным опросов, на начало 2019 года Порошенко занимает лишь пятую строчку в рейтинге поддерживаемых украинцами кандидатов на пост президента. Первое же место заняла экс-премьер страны Юлия Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU