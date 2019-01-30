2019-01-30T07:58:57+03:00
Политика

Рябков: Встреча "ядерной пятерки" показала обилие проблем между странами клуба

Зам главы МИД РФ отметил, что работе мешает кризис доверия между Россией и Западом
Юлия ДИВЕЕВА
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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на конференции стран "ядерной пятерки" в ПекинеЗаместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на конференции стран "ядерной пятерки" в ПекинеФото: REUTERS
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Первая сессия конференции "ядерной пятерки", которая состоялась сегодня в Пекине, показала наличие "моря проблем" между странами ядерного клуба. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи.

Он также отметил, что каждая из существующих проблем имеет "исключительно острый, комплексный характер".

“Мы пока прошли по одной трети повестки дня, рассмотрели вопросы стратегической стабильности, ситуации с некоторыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями", - рассказал замминистра..

По его словам, на работе “пятерки” сказывается кризис доверия между Россией и западными странами, передает ТАСС.

"Китайские коллеги тоже дают нелицеприятные оценки некоторым аспектам поведения США и других международных актеров", - добавил Рябков.

Как писал ранее сайт kp.ru, представители России, Китая, Великобритании, США и Франции 30 и 31 января будут обсуждать проблемы связанные с ядерным оружием, а также сделают заявления для прессы, в которых представят позиции своих стран по проблематике нераспространения ядерных вооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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