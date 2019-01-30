2019-01-30T11:37:26+03:00
Общество

Следственный комитет подтвердил задержание сенатора Арашукова в рамках уголовного дела

Представителя Карачаево-Черкесии в Совете Федерации допрашивают следователи
Татьяна СЫКОВА
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В СКР подтвердили задержание сенатора. Фото: личная страница Арашукова в соцсетиВ СКР подтвердили задержание сенатора. Фото: личная страница Арашукова в соцсети
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Следственный комитет подтвердил задержание члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Отмечается, что задержание парламентария прошло в рамках возбужденного уголовного дела. Задержание высокопоставленного госслужащего состоялось после соблюдения необходимых по закону процедур. Этому предшествовало лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора.

- Как только в СФ дали разрешение, Рауф Арашуков был задержан следователями СК России совместно с СЭБ ФСБ, - сообщает в Twitter СКР.

В ведомстве пока не сообщили о подробностях расследуемого уголовного дела, есть информация, что сенатора подозревают по нескольким статьям, в том числе в организации преступной группировки, действующей на территории КЧР.

"Установлена причастность сенатора Рауфа Арашукова к совершению особо тяжких преступлений", - сообщили представители СКР.

Сайт kp.ru писал, что сенатора задержали в Москве 30 января прямо во время заседания СФ. Для этого заседание перевели в закрытый режим, после чего Арушуков покинул здание в сопровождении сотрудников Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. Его обвинили в организации преступной группировки.

Позже стало известно, что на ситуацию оперативно отреагировал руководство партии «Единая Россия», в которой состоял Арашуков, там приостановили его членство в партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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