По делу Арашукова работают 200 следователей в 11 городах России
Следственная группа из 200 человек начала работу одновременно в 11 городах России. Причиной проведения масштабных следственных действий стало уголовное дело, в котором фигурирует член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.
«Следственно-оперативная группа из более 200 следователей и оперативных сотрудников ФСБ проводит мероприятия - обыски и другие следственные действия - одновременно в 11 городах», - сообщили ТАСС в Следственном комитете
Как сообщается, над расследованием дела и раскрытии других эпизодов преступной деятельности работают в более чем в пяти регионах России.
Напомним, kp.ru писал о том, что в СК России предъявил обвинения Рауфу Арашукову, который подозревается в целом ряде преступлений. Расследование в отношении сенатора будет вестись сразу по трем статьям - участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство.
Ранее в Санкт-Петербурге был задержан и отец члена Совета Федерации - Рауль Арашуков. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU