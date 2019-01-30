По делу Арашукова работают 200 следователей в 11 городах России

СЕГОДНЯ 16:55 2019-01-30T16:55:10+03:00

Расследование в отношение члена Совета Федерации проходит в более чем в пяти регионах страны

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Следственная группа из 200 человек начала работу одновременно в 11 городах России. Причиной проведения масштабных следственных действий стало уголовное дело, в котором фигурирует член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.

«Следственно-оперативная группа из более 200 следователей и оперативных сотрудников ФСБ проводит мероприятия - обыски и другие следственные действия - одновременно в 11 городах», - сообщили ТАСС в Следственном комитете

Как сообщается, над расследованием дела и раскрытии других эпизодов преступной деятельности работают в более чем в пяти регионах России.

Напомним, kp.ru писал о том, что в СК России предъявил обвинения Рауфу Арашукову, который подозревается в целом ряде преступлений. Расследование в отношении сенатора будет вестись сразу по трем статьям - участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан и отец члена Совета Федерации - Рауль Арашуков. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU