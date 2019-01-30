2019-01-30T16:24:56+03:00
Происшествия

Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям

СК РФ считает сенатора причастным к убийству, участии в ОПГ и давлению на свидетелей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор Рауф АрашуковСенатор Рауф АрашуковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Следственный комитет России предъявил обвинения члену Совета Федерации Рауфу Арашукову, который подозревается в целом ряде различных преступлений. Так, расследование в отношении сенатора будет вестись сразу по трем статьям - участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство.

"Он допрашивается в качестве обвиняемого. Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен", - сообщается на сайте СК РФ.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточняет, что в распоряжении следствия имеются все необходимые доказательства причастности сенатора к организации убийств заместителя председателя молодежного движения "Адыгэ-Хасэ"Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, совершенным в 2010 году.

Над расследованием дела и раскрытии других эпизодов преступной деятельности фигурантов работают более 200 следователей и оперативных сотрудников.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее был задержан также отец обвиняемого в организации убийств сенатора Рауль Арашуков. Следствие предполагает, что он причастен к хищениям природного газа компании "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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