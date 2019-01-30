СК РФ опубликовал видео общения сенатора Арашукова с адвокатом

СЕГОДНЯ 18:15 2019-01-30T18:15:52+03:00

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Член Совета Федерации Рауф Арашуков, ранее задержанный силовиками по обвинению в ряде преступлений, встретился со своим адвокатом. Видео, на котором запечатлено общение сенатора с защитником, появилось на Youtube-канале Следственного комитета РФ.

Напомним, что 32-летний мужчина был задержан в среду, 30 января, по обвинению в убийствах, участии в преступной группировке и оказании давления на свидетеля. В настоящий момент решается вопрос о его заключении под арест.

Сайт kp.ru писал о том, что в тот же день в Санкт-Петербурге был задержан также отец сенатора Рауль Арашуков. Его следователи подозревают в хищении топлива компании "Газпром" на сумму около 30 миллиардов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/689126" frameborder="0"></iframe> Сенатор Арашуков общается с адвокатом.

В описании под видео на странице СК РФ на видеохостинге уточняется, что Арашуков-старший уже много лет трудится в данной сфере. Так, с 2002 по 2011 годы он являлся генеральным директором "Газпром межрегионгаз Ставрополь", а сейчас занимает должность советника главы "Газпром Межрегионгаз".

"Используя связи, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении.

По версии следствия, соучастники заключали договора на поставку большего объема газа, чем было необходимо потребителям, а потом просто похищали излишки и продавали их компаниям и физическим лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU