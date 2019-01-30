2019-01-30T17:54:09+03:00
Происшествия

СК РФ ходатайствует об аресте задержанного ранее сенатора Арашукова

Политик проходит обвиняемым сразу по трем статьям - организация убийств, участие в ОПГ и оказание давления на свидетелей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор Рауф АрашуковСенатор Рауф АрашуковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Следственный комитет России настаивает на заключении под арест члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который обвиняется в организации двух убийств, участии в преступной группировке и оказании давления на свидетелей. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении члена Совета Федерации Арашукова Рауфа Раульевича", - цитирует ее ТАСС.

Известно, что судебное заседание по рассмотрению данного вопроса состоится уже в ближайшее время.

Сайт kp.ru писал о том, что 32-летний Рауф Арашуков был задержан в среду, 30 января. Сначала члены Совфеда лишили неприкосновенности своего коллегу, а после того, как ничего не подозревающий сенатор зашел в зал заседания, сам генеральный прокурор РФ Юрий Чайка зачитал ему обвинения по громкой связи. Мужчина попытался покинуть помещение, однако был схвачен. Позже задержали также его отца Рауля Арашукова

ИСТОЧНИК KP.RU

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