СК РФ ходатайствует об аресте задержанного ранее сенатора Арашукова
Следственный комитет России настаивает на заключении под арест члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который обвиняется в организации двух убийств, участии в преступной группировке и оказании давления на свидетелей. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении члена Совета Федерации Арашукова Рауфа Раульевича", - цитирует ее ТАСС.
Известно, что судебное заседание по рассмотрению данного вопроса состоится уже в ближайшее время.
Сайт kp.ru писал о том, что 32-летний Рауф Арашуков был задержан в среду, 30 января. Сначала члены Совфеда лишили неприкосновенности своего коллегу, а после того, как ничего не подозревающий сенатор зашел в зал заседания, сам генеральный прокурор РФ Юрий Чайка зачитал ему обвинения по громкой связи. Мужчина попытался покинуть помещение, однако был схвачен. Позже задержали также его отца Рауля Арашукова
ИСТОЧНИК KP.RU
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