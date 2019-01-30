Задержали отца сенатора Рауфа Арашукова

СЕГОДНЯ 13:36 2019-01-30T13:40:22+03:00

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Отец обвиняемого в убийствах сенатора Рауфа Арашукова - Рауль Арашуков задержан в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела в отношении его сына. Рауль Арашуков задержан в одном из офисов «Газпрома» в северной столице.

Известно, что Рауль Туркбиевич работает советником генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». Также он является депутатом Народного собрания КЧР и членом «Единой России». Ранее руководство партии уже вынесло решение о приостановлении членства Рауфа Арашукова.

Следственный комитет подтвердил задержание Арашукова-старшего. Там отметили, что в рамках работы правоохранительных органов по декриминализации Карачаево-Черкесской Республики проводится масштабный комплекс следственных действий в ряде городов четырех субъектов РФ.

Арушукова-старшего задержали на рабочем месте.Фото: Следственный комитет России

Фото: Следственный комитет России

Как сообщает СКР, молодой сенатор проходит обвиняемым по делу о двух громких убийствах, совершенных в КЧР в 2010 году. Это убийство заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова, а также убийство советника главы КЧР Фраля Шебзухова.

Кроме того, в отношении сенатора проводится расследование уголовных дел по факту создания и участия в преступной организации и хищению природного газа ПАО «Газпром».

«В рамках уголовного дела задержан Рауль Арашуков – отец Рауфа Арашукова. Он, как полагает следствие, причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. Эти мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет», - сообщается на сайте ведомства.

В кабинете советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» проходит обыск.Фото: Следственный комитет России

Фото: Следственный комитет России

Следователями СК России совместно с оперативными сотрудникам ФСБ России проводятся обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.

В рамках указанного уголовного дела в настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности Рауфа Арашукова, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям.

Напомним, сына известного в Карачаево-Черкесии бизнесмена и политика задержали в Москве 30 января. Совет Федерации лишил его статуса неприкосновенности и выдал разрешение на его задержание.

ИСТОЧНИК KP.RU