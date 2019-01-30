Заказные убийства и хищения на 30 миллиардов: за что задержали самого молодого сенатора Совфеда и его отца

Рауф Арашуков стал широко известен стране как самый молодой сенатор в новейшей истории российского парламентаризма, Конечно, в Госдуме встречаются депутаты и более юные. Но вот самым молодым народным избранником в Совфеде оказался именно уроженец черкесского аула Хабез. И он оказался первым избранником народа, которого повязали прямо в зале заседаний.

Если будущий классик советской литературы Аркадий Гайдар в 16 лет руководил полком, то потенциальный классик российского судопроизводства Рауф в 16 лет получил трудовую книжку в «Ставропольрегионгазе». По случайному стечению обстоятельств структуру эту курировал его родитель, Рауль Арашуков. Как нормальный кавказский отец, он возводил сыну крышу, но сейчас она, похоже, потекла. Позже выяснится, что это не помогло ни тому, ни другому.

Рауф Арашуков в зале заседаний Совфеда. Фото Валерий Шарифулин / ТАСС

Не прошло и двух лет, как юный, но жилистый кандидат в мастера спорта по вольной борьбе уже заседал в городской думе Ставрополя. В постоянной комиссии по госсобственности. Разумеется, и местный госуниверситет не мог отказать себе в удовольствии обучать юриспруденции столь талантливого и разностороннего студента на одном из самых престижных факультетов.

И вот уже в апреле 2008-го свежеиспеченный 21-летний (!) юрист-депутат занимает кресло министра труда и соцразвития Карачаево-Черкессии. Года не прошло, как стар и млад в его родном Хабезском районе почти единодушно избирают Рауфа своим главой - за Арашукова-младшего отдают свои голоса 98,5% из тех, кто добрался до избирательных участков среди суровых скал.

В марте 2011-го 24-летний Рауф был назначен первым вице-премьером Карачаево-Черкессии. И правда, кто, если не он?

Именно Арашуков курировал газификацию городков и аулов маленькой, но гордой северо-кавказской республики.

Политическая карьера Рауфа Арашукова развивалась стремительно: 21 год - министр труда и соцразвития, 24 года - вице-премьер Карачаево-Черкессии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Конечно, такому лихому джигиту в какой-то момент должно было стать тесно в слабо освещенных солнцем ущельях, где по долинам и по взгорьям шли дивизии вперед. Но они шли мимо, до поры не касаясь бизнес- и политических интересов (тесно переплетенных) славной семьи Арашуковых.

И вот, наконец, в сентябре 2016-го самый молодой сенатор России стал представлять Карачаево-Черкесию в верхней палате российского парламента.

Скандал, связанный с тем, что у российского сенатора «вдруг обнаружилась» резидентская виза Объединенных Арабских Эмиратов, дающая широкие полномочия в ОАЭ, в прошлом году пытались погасить, но не очень успешно. Однако у СК и Генпрокуратуры на руках оказались более серьезные, уголовно наказуемые обвинения по отношению к молодому парламентарию.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года прямо в здании Совета Федерации. Фото Антон Новодережкин / ТАСС

Генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 30 января лично нагрянули в Совет Федерации, чтобы аргументы от своих ведомств огласить. И сенаторы при таком напоре суровых мужчин, надзирающих за исполнением закона, единодушно согласись лишить коллегу депутатской неприкосновенности. Сам он запоздало пытался покинуть зал заседаний на середине доклада Чайки, но спикер Матвиенко предложила младшему коллеге Арашукову не сопротивляться ходу истории. Валентина Ивановна дала возможность сенатору сказать пару слов в свое оправдание, но у Арашукова просто не оказалось таких слов.

Как заявил в интервью «КП» сенатор Сергей Цеков, решение о лишении депутатской неприкосновенности сенатора Рауфа Арашукова его коллеги приняли единодушно — под влиянием предоставленных фактов.

Следственный комитет предъявляет сенатору-вундеркинду обвинения по уголовным делам, связанным с двумя убийствами в Карачаево-Черкессии, совершенными в 2010-м году. По данным СК, в 2010-м году были убиты зампредседателя молодежного движения КЧР А.Жуков и советник президента республики Ф. Шебзухов - и там прослеживается участие Арашукова.

СК также заявил, что во вторник, 30 января, задержан и Арашуков-старший. Его подозревают в хищении на сумму около 30 миллиардов рублей.

Рауф Арашуков с отцом Раулем.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Показательна сумма доходов, задекларированная сенатором Арашуковым в 2017-м году. Она выглядит насмешкой над здравым смыслом: 4 миллиона 219 тысяч рублей — любая из машин сенатора стоит больше.

Надо отметить, что стало это первым случаем, когда российского сенатора задерживают прямо в здании Совета Федерации. 4 года назад депутатской неприкосновенности лишили сенатора от Челябинской области Константина Цыбко, но действия в его отношении происходили вне стен парламента.

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