2019-01-30T18:53:08+03:00
Политика

ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты

На данный момент соответствующую процедуру прошли уже 26 претендентов на пост главы государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актер Владимир ЗеленскийАктер Владимир ЗеленскийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала руководителя студии "Квартал 95", актера Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты страны. Соответствующее решение было принято в ходе заседания ЦИК в среду, 30 января.

Уточняется, что сам Зеленский не присутствовал на мероприятии, а потому пока не получил все документы на руки. Между тем, в тот же день регистрацию прошли также экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко и депутат предыдущих созывов Инна Богословская. Они будут участвовать в выборах президента в качестве самовыдвиженцев.

Согласно данным агентства "Интерфакс Украина", всего к настоящему моменту зарегистрировано 26 кандидатов.

Сайт kp.ru писал о том, что 25 января шоумен и комик Владимир Зеленский подал документы в ЦИК, будучи кандидатом от партии "Слуга народа". Сами выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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